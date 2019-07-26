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秋篠宮ご夫妻、南部九州総体出席で鹿児島入り　開催４県の生徒と交流

(2019/07/26 23:00)
高校生と交流される秋篠宮ご夫妻＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島
　皇嗣秋篠宮ご夫妻は２６日、全国高校総合体育大会の総合開会式出席などのため、鹿児島市を訪問し、大会が開かれる南部九州４県の高校生４０人と交流された。皇嗣になって初めての鹿児島訪問。滞在中、佐賀県で開かれる全国高校総合文化祭にも出席し、２９日に帰京する。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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