南部九州高校総体が開幕鹿児島市で開会式

(2019/07/27 09:56)

高校生スポーツの祭典・全国高校総合体育大会「南部九州総体」の総合開会式が２７日、秋篠宮ご夫妻をお迎えし、鹿児島市の鹿児島アリーナで行われた。県内で全国高校総体が開かれるのは、１９８２年以来３７年ぶり。今大会のスローガンは「響かせろ 我らの魂 南の空へ」。鹿児島、沖縄、宮崎、熊本の南部九州４県を中心に、８月２０日まで計３０競技で熱戦が繰り広げられる。鹿児島では同市や薩摩川内市など５市で、バスケットボール、体操、フェンシング、柔道、卓球、カヌーの６競技７種目がある。