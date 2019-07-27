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「南薩線」語り継ごう　廃止３５年、日吉で資料展

(2019/07/27 20:00)
南薩線の駅舎や列車の写真が張られた会場＝日置市日吉の日置郵便局
　薩摩半島西岸を走り、１９８４（昭和５９）年に廃止された鉄道「南薩線」の資料を集めた展示会「廃止から３５年　令和へと語り継ごう南薩線の記憶」が、日置市日吉の日置郵便局で開かれている。運行当時の写真や新聞記事、模型など約１２０点が並べられている。
　８月９日まで。土日祝日は休み。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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