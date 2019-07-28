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大隅のまちづくり、カードゲームで提案　鹿屋青年会議所

(2019/07/28 06:30)
手持ちのカードを組み合わせ、大隅の課題解決法を提案する参加者＝鹿屋市中央公民館
　鹿屋青年会議所は２３日、鹿屋市中央公民館で例会を開き、カードゲームを使って大隅のまちづくりを考えた。会員ら約６０人が参加し、国際社会共通の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成にもつながるアイデアを出し合った。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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