大隅のまちづくり、カードゲームで提案　鹿屋青年会議所

(2019/07/28 06:30)

手持ちのカードを組み合わせ、大隅の課題解決法を提案する参加者＝鹿屋市中央公民館

鹿屋青年会議所は２３日、鹿屋市中央公民館で例会を開き、カードゲームを使って大隅のまちづくりを考えた。会員ら約６０人が参加し、国際社会共通の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成にもつながるアイデアを出し合った。