夜空彩る花火６０００発　桜島火の島祭り

(2019/07/28 13:00)

夜空を華やかに彩る花火＝鹿児島市与次郎１丁目

「２０１９桜島火の島祭り」（同実行委員会主催）が２７日、鹿児島市の桜島多目的広場であった。約３万４０００人（主催者発表）がステージショーと約６０００発の花火を楽しんだ。ステージは桜島火の島太鼓も登場し、勇壮な演奏で会場を盛り上げた。