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夜空彩る花火６０００発　桜島火の島祭り

(2019/07/28 13:00)
夜空を華やかに彩る花火＝鹿児島市与次郎１丁目
　「２０１９桜島火の島祭り」（同実行委員会主催）が２７日、鹿児島市の桜島多目的広場であった。約３万４０００人（主催者発表）がステージショーと約６０００発の花火を楽しんだ。
　ステージは桜島火の島太鼓も登場し、勇壮な演奏で会場を盛り上げた。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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