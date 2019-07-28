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神村が優勝　高校野球選手権鹿児島大会

(2019/07/28 12:18)
南日本新聞ニュース
　第１０１回全国高校野球選手権鹿児島大会は２８日、決勝戦があり、神村学園が鹿屋中央を５－３で下し、２年ぶり５度目の優勝を決めた。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

３７３高校野球

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