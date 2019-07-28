「リコチャレ」中高生２２人参加　霧島・トヨタ車体研究所

(2019/07/28 22:00)

３次元画像で部品組み立てができるパソコンソフトを操作する高校生＝霧島市国分上之段のトヨタ車体研究所

トヨタ車体研究所（霧島市国分上之段）で２４日、同市内外の中学・高校から男女２２人が参加し、職場見学会があった。女子の理工系分野への選択を後押しする内閣府男女共同参画局の「理工チャレンジ（リコチャレ）」イベントの一環。同社は２０１８年、リコチャレ応援団体に認定された。事業全般に関する紹介の後、「リケジョ」社員の一人として假屋志穂さん（２５）が、自分の担当業務を説明した。