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桜島が噴火　降灰で鹿児島空港発着便に乱れ

(2019/07/28 20:49)
南日本新聞ニュース
　２８日午後５時２５分と同５４分、桜島の南岳山頂火口で噴火があり、噴煙の高さは３８００メートルと３５００メートルに達した。霧島市などで広い範囲で火山灰が降り、午後８時半現在、鹿児島空港発着便に大きな乱れが出ている。
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