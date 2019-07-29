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「八村塁だ」観客興奮 バスケをお忍び観戦　いちき串木野

(2019/07/29 13:00)
妹が所属するチームの試合を観戦する八村塁選手＝いちき串木野市総合体育館
　米プロバスケットボールリーグＮＢＡのドラフト会議で日本人初の１巡目指名を受けてウィザーズに入団した八村塁選手が２８日、全国高校総体のバスケットボール競技があったいちき串木野市総合体育館をお忍びで訪れ、ファンを驚かせた。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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