流しそうめんや水鉄砲 地域と「竹交流」　鹿児島市南方小

(2019/07/29 22:00)

流しそうめんを味わう児童＝鹿児島市川田町の川田公民館

鹿児島市川田町の川田公民館で２１日、地域住民と南方小学校の交流会があった。児童や教職員、住民約１４０人が参加。近くの林から切り出した竹を使った流しそうめんや水鉄砲作りで子どもたちを楽しませ、地域の結束を深めた。児童数７１人の同校周辺には竹林が広がっている。学校では南方竹太鼓に取り組むほか、川田自治会も竹馬や竹とんぼといった昔遊びの伝承教室を定期的に開くなど、竹との関わりが深い。地域を挙げて夏休みに子どもたちを見守ろうと、学校と保護者から自治会に開催を持ち掛けた。