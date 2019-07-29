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御楼門棟上げ 威容現す　鹿児島市

(2019/07/29 23:00)
鶴丸城御楼門の上棟式で餅をまく工事関係者＝鹿児島市城山町
　鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）跡に官民で建設を進めている御楼門の上棟式が２９日あった。国内最大級（高さ２０メートル）となる城門が威容を現しつつあり、黎明館の開館時間（午前９時～午後６時）に建設の様子を見学できる。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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