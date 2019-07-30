“バスケのまち”地元校応援に湧く　薩摩川内市

(2019/07/30 13:00)

スタンドから声援を送る川内高校応援団＝薩摩川内市のサンアリーナ川内

全国高校総体男子バスケットボール競技が２９日、“バスケのまち”薩摩川内市のサンアリーナせんだいであり、川内高校が出場した。地元選手の雄姿を一目見ようと、大勢の卒業生や市民らが駆け付け、盛大な声援を送り続けた。同市のバスケの歴史は戦前から始まり、全国総体にも県代表をたびたび送り出している。会場２階の観客席は立ち見客が出るほど人であふれ、川内の選手がシュートを決めるたび、大きな歓声が上がった。