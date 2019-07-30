TOP鹿児島のニュース スポーツ インターハイ

“バスケのまち”地元校応援に湧く　薩摩川内市

(2019/07/30 13:00)
スタンドから声援を送る川内高校応援団＝薩摩川内市のサンアリーナ川内
　全国高校総体男子バスケットボール競技が２９日、“バスケのまち”薩摩川内市のサンアリーナせんだいであり、川内高校が出場した。地元選手の雄姿を一目見ようと、大勢の卒業生や市民らが駆け付け、盛大な声援を送り続けた。
　同市のバスケの歴史は戦前から始まり、全国総体にも県代表をたびたび送り出している。会場２階の観客席は立ち見客が出るほど人であふれ、川内の選手がシュートを決めるたび、大きな歓声が上がった。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ