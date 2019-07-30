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降灰除去後も１２便が欠航　鹿児島空港

(2019/07/30 06:30)
航空機の主翼に降り積もった灰を除去する作業員＝霧島市の鹿児島空港
　桜島の噴火による降灰の影響で２８日に発着計２７便が欠航した霧島市の鹿児島空港では、２９日未明から、滑走路に積もった灰の除去作業が進められた。午前７時から通常運航に戻ったが、機材繰りの影響などで１２便が欠航した。このうちジェットスターは「駐機場に灰が残っていた」として、６便の運航を取りやめた。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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