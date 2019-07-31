大恐竜展１万人突破　鹿児島市の黎明館　８月２５日まで

(2019/07/31 06:30)

１万人目の来場者となり、記念品を手に笑顔を見せる有元悠晟君（手前左）ら＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開かれている「大恐竜展２０１９」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が３０日、１万人に達した。１万人目の来場者となった同市の清和小学校１年、有元悠晟（ゆうせい）君（７）と妹の絢音（あやね）ちゃん（４）に、ティラノサウルスの人形や図録などが贈られた。同展は８月２５日まで。５、１９日は休館。一般・大学生１４００円、３歳～高校生７００円。