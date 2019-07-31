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大恐竜展１万人突破　鹿児島市の黎明館　８月２５日まで

(2019/07/31 06:30)
１万人目の来場者となり、記念品を手に笑顔を見せる有元悠晟君（手前左）ら＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開かれている「大恐竜展２０１９」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が３０日、１万人に達した。１万人目の来場者となった同市の清和小学校１年、有元悠晟（ゆうせい）君（７）と妹の絢音（あやね）ちゃん（４）に、ティラノサウルスの人形や図録などが贈られた。
　同展は８月２５日まで。５、１９日は休館。一般・大学生１４００円、３歳～高校生７００円。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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