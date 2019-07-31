第７４振武隊遺品紹介 南さつま・万世特攻平和祈念館
(2019/07/31 23:00)
南さつま市の万世特攻平和祈念館で、特別企画展「第７４振武（しんぶ）隊未公開資料展 特攻隊員たちの遺品展」が１日、開幕する。手紙や遺書、紹介パネルなど未公開を含む１８点を展示する。３１日まで。
展示される初公開資料の一部
入館料は高校生以上３００円、小中学生２００円、未就学児無料。同館＝0993(52)3979。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 第７４振武隊遺品紹介 南さつま・万世特攻平和祈念館 (07/31 23:00)
- 入来雪姫スイーツいかが ９店舗がイベント開催 薩摩川内 (07/31 22:00)
- 鹿児島Ｕ 徳島に２－５ (07/31 21:02)
- 伝統技術で茶室の柱よみがえる 薩摩川内・宮之城高技専生 (07/31 20:00)
- 猛暑続く鹿児島県内 高温注意報発表 涼風で熱中症対策 (07/31 13:00)
- 大恐竜展１万人突破 鹿児島市の黎明館 ８月２５日まで (07/31 06:30)
- しゅんせつ前に生き物救え！ 星峯西小児童ら、人口川で「作戦」 (07/30 23:00)
- 流木アート幻想的に開幕 杉本彩さんら朗読会 ホテル佐多岬 (07/30 22:00)
- 「月面のジャンプ」体験 楠隼中生、米で宇宙学ぶ (07/30 20:00)
- “バスケのまち”地元校応援に湧く 薩摩川内市 (07/30 13:00)
- 大恐竜展１万人突破 鹿児島市の黎明館 ８月２５日まで (07/30 12:46)
- 降灰除去後も１２便が欠航 鹿児島空港 (07/30 06:30)
- 御楼門棟上げ 威容現す 鹿児島市 (07/29 23:00)
- 流しそうめんや水鉄砲 地域と「竹交流」 鹿児島市南方小 (07/29 22:00)
- 名水百選の丸池湧水でかき氷 湧水町、８月末まで (07/29 20:00)
- 「八村塁だ」観客興奮 バスケをお忍び観戦 いちき串木野 (07/29 13:00)
- 秋篠宮ご夫妻 熱戦見守る 薩摩川内バスケ会場 (07/29 06:30)
- ゲーム白熱 スタンドたぎる 高校野球決勝・神村―鹿屋中央 (07/28 23:00)
- 「リコチャレ」中高生２２人参加 霧島・トヨタ車体研究所 (07/28 22:00)
- 桜島が噴火 降灰で鹿児島空港発着便に乱れ (07/28 20:49)
- 奄美のカエル 写真絵本に 相模原市のカメラマン (07/28 20:00)
- 夜空彩る花火６０００発 桜島火の島祭り (07/28 13:00)
- 神村が優勝 高校野球選手権鹿児島大会 (07/28 12:18)
- 大隅のまちづくり、カードゲームで提案 鹿屋青年会議所 (07/28 06:30)
- 秋篠宮ご夫妻、南部九州総体開会式に出席 鹿児島市 (07/27 23:00)
- 屋久島高生が企画、民具通し高齢者と交流会 宮之浦 (07/27 22:00)
- 鹿児島Ｕ 長崎に１－２ (07/27 21:01)
- 「南薩線」語り継ごう 廃止３５年、日吉で資料展 (07/27 20:00)
- 小中生向けに地元の偉人伝 さつま町郷土史研究会が発行 (07/27 13:00)
- 南部九州高校総体が開幕鹿児島市で開会式 (07/27 09:56)