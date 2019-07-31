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第７４振武隊遺品紹介　南さつま・万世特攻平和祈念館

(2019/07/31 23:00)
展示される初公開資料の一部
　南さつま市の万世特攻平和祈念館で、特別企画展「第７４振武（しんぶ）隊未公開資料展　特攻隊員たちの遺品展」が１日、開幕する。手紙や遺書、紹介パネルなど未公開を含む１８点を展示する。３１日まで。
　入館料は高校生以上３００円、小中学生２００円、未就学児無料。同館＝0993(52)3979
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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