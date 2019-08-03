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神村は佐賀北と対戦　夏の甲子園

(2019/08/03 16:24)
南日本新聞ニュース
　第１０１回全国高校野球選手権大会（６日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会は３日、大阪市のフェスティバルホールであった。２年ぶり５度目の出場の神村学園は第１日の第２試合（６日午後１時）で、５年ぶり５度目出場の佐賀北（佐賀）と初戦の１回戦を戦う。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

３７３高校野球

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