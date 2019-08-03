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薩摩川内ソウルフード食べ歩きを　市観光協会がチケット

(2019/08/03 23:00)
薩摩川内のソウルフードを楽しめるチケットをＰＲするスタッフら
　薩摩川内市で古くから親しまれている菓子・軽食類を観光客らに少量ずつ多種類、お得に楽しんでもらおうと、市観光物産協会が「食べ歩きソウルフード・チケット」を販売している。
　１冊８枚つづりで税込み７００円。川内駅周辺や向田地区の１１店舗で計１４種類をそれぞれ、所定の枚数のチケットと引き換えられる。きゃんぱく事務局＝0996(23)9889
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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