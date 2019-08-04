電動車いすで佐多岬楽しんで 愛知の企業、南大隅町に寄贈
(2019/08/04 06:30)
アルミ部品を製造するケーエスディー（愛知県）は、南大隅町の佐多岬遊歩道で役立ててもらおうと、電動アシスト車いす５台（約２００万円相当）を町に寄贈した。２日、贈呈式が佐多岬観光案内所前であった。
電動アシスト車いすの使い勝手を試す国分重人さん（左から２人目）＝南大隅町佐多馬籠
歩行が不自由な高齢者らにも佐多岬の絶景を楽しんでもらおうという狙い。上りのスロープでも、介助者が楽に押すことができる。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 電動車いすで佐多岬楽しんで 愛知の企業、南大隅町に寄贈 (08/04 06:30)
- 薩摩川内ソウルフード食べ歩きを 市観光協会がチケット (08/03 23:00)
- 鶴田ダムレンジャー参上 子供らの案内役 さつま町 (08/03 22:00)
- 「阿久根で働いて」市が初の合同説明会 (08/03 20:00)
- 神村は佐賀北と対戦 夏の甲子園 (08/03 16:24)
- マグロ解体やカツオ競り見学 鹿児島市魚類市場で祭り (08/03 13:00)
- 荒竹が連覇 高校総体ボクシングピン級 (08/03 11:21)
- 児童が伝統工芸職人など２０種の仕事を体験 鹿児島市でイベント (08/03 06:30)
- 中国・常熟市の小中生、薩摩川内市訪問 サッカーや演奏で交流 (08/02 23:00)
- 被弾駅舎から平和願う 大隅横川駅でコンサート (08/02 22:00)
- 薩摩川内に児童向け発明クラブ発足 地元企業が知識や技術伝授 (08/02 20:00)
- ハンセン病問題と向き合い２０年、鹿屋のＮＰＯが記念誌発行 (08/02 13:00)
- ミッキーとミニーのラッピング新幹線運行 １１月２７までＪＲ九州 (08/02 06:30)
- 奄美大島、徳之島で新種ラン住民発見 「アマミヤツシロラン」と命名 (08/01 23:00)
- 児童ら２年ぶり浦田湾横断遠泳 西之表 (08/01 22:00)
- 里見弴の多彩な交友、直筆原稿などで紹介 川内まごころ文学館 (08/01 20:00)
- ハンセン病の苦しみ学ぶ 鹿児島県内親子が敬愛園訪問 (08/01 13:00)
- オスプレイ初公開 「課題の一つクリア」 海自鹿屋基地 (08/01 06:30)
- 第７４振武隊遺品紹介 南さつま・万世特攻平和祈念館 (07/31 23:00)
- 入来雪姫スイーツいかが ９店舗がイベント開催 薩摩川内 (07/31 22:00)
- 鹿児島Ｕ 徳島に２－５ (07/31 21:02)
- 伝統技術で茶室の柱よみがえる 薩摩川内・宮之城高技専生 (07/31 20:00)
- 猛暑続く鹿児島県内 高温注意報発表 涼風で熱中症対策 (07/31 13:00)
- 大恐竜展１万人突破 鹿児島市の黎明館 ８月２５日まで (07/31 06:30)
- しゅんせつ前に生き物救え！ 星峯西小児童ら、人工川で「作戦」 (07/30 23:00)
- 流木アート幻想的に開幕 杉本彩さんら朗読会 ホテル佐多岬 (07/30 22:00)
- 「月面のジャンプ」体験 楠隼中生、米で宇宙学ぶ (07/30 20:00)
- “バスケのまち”地元校応援に湧く 薩摩川内市 (07/30 13:00)
- 大恐竜展１万人突破 鹿児島市の黎明館 ８月２５日まで (07/30 12:46)
- 降灰除去後も１２便が欠航 鹿児島空港 (07/30 06:30)