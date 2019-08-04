弓道暑中げいこ 中学生２３９人集中 鹿児島県武道館
(2019/08/04 13:00)
鹿児島市の県総合体育センター武道館で７月３０、３１の両日、中学生の弓道暑中げいこがあった。市内２１校の２年生２３９人が、射や基本動作の確認に汗を流した。
手ほどきを受けながら暑中げいこに汗を流す中学生＝鹿児島市の県総合体育センター武道館
礼法や練習法、暑さに負けない体力・精神力を身につけようと１９７４年に始まり、今年で４６回目。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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