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弓道暑中げいこ 中学生２３９人集中　鹿児島県武道館

(2019/08/04 13:00)
手ほどきを受けながら暑中げいこに汗を流す中学生＝鹿児島市の県総合体育センター武道館
　鹿児島市の県総合体育センター武道館で７月３０、３１の両日、中学生の弓道暑中げいこがあった。市内２１校の２年生２３９人が、射や基本動作の確認に汗を流した。
　礼法や練習法、暑さに負けない体力・精神力を身につけようと１９７４年に始まり、今年で４６回目。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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