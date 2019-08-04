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カヌー女子カナディアンシングル　崎山渓（伊佐農林）が優勝

(2019/08/04 10:55)
南日本新聞ニュース
　２０１９年度全国高校総合体育大会（南部九州高校総体）は４日、鹿児島県などであり、カヌーの女子カナディアンシングルで崎山渓（伊佐農林３年）が優勝した。
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