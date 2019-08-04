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ロケット情報やグッズ「宙の家」開店 　肝付・内之浦

(2019/08/04 20:00)
「宙の家」の前に立つスタッフ＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所前
　肝付町の内之浦宇宙空間観測所前に５日、宇宙に関する商品を販売する店「宙（そら）の家」がオープンする。町内で最も多く観光客が訪れる場所で、ロケット打ち上げや町に関する情報発信の役割も担う。スタッフは「肝付を訪れる人たちがまた来たいと思えるきっかけを作れれば」と意気込む。
　８月中は毎日営業する予定で、開店時間は午前９時半～午後４時半。９月以降は休業日を設ける。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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