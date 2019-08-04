ロケット情報やグッズ「宙の家」開店 　肝付・内之浦

(2019/08/04 20:00)

「宙の家」の前に立つスタッフ＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所前

肝付町の内之浦宇宙空間観測所前に５日、宇宙に関する商品を販売する店「宙（そら）の家」がオープンする。町内で最も多く観光客が訪れる場所で、ロケット打ち上げや町に関する情報発信の役割も担う。スタッフは「肝付を訪れる人たちがまた来たいと思えるきっかけを作れれば」と意気込む。８月中は毎日営業する予定で、開店時間は午前９時半～午後４時半。９月以降は休業日を設ける。