藤田さん（万世中）が最優秀賞 少年の主張鹿児島県大会
(2019/08/05 13:00)
中学生が日常生活で感じたことや社会への意見を発表する「少年の主張鹿児島県大会」が４日、鹿児島市の黎明館であった。最優秀賞には、貧困問題を題材に、深刻化する前に全ての人が声を上げられる地域社会の大切さを訴えた、南さつま市の万世中３年藤田二誓（にちか）さんが選ばれた。
最優秀賞に輝いた万世中学校３年の藤田二誓さん＝鹿児島市の黎明館
県内の４７校３５０１点の応募の中から、１次審査を通過した１０人が登壇した。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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