バイレ（神村）が優勝　女子１５００メートル

(2019/08/05 15:51)

２０１９年度全国高校総合体育大会（南部九州総体）は５日、陸上があり、女子１５００メートルで、神村学園のバイレ・シンシアが優勝した。今大会の鹿児島県勢の優勝は、ボクシングピン級の荒竹一真（鹿屋工）、カヌー女子カナディアンシングル５００メートルの﨑山渓（伊佐農林）に次いで３人目。