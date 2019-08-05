寺山炭窯跡　文化庁「復旧を支援」 被災状況を現地で確認

(2019/08/05 23:00)

寺山炭窯跡を視察した一行＝鹿児島市吉野町

文化庁は５日、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産で、６月２７日～７月１日の大雨でほぼ全壊した寺山炭窯跡（鹿児島市吉野町）を視察した。同庁の五島昌也文化財調査官が市教育委員会の案内で現状を確認。「国として復旧を支援、補助する」との意向を示した。市教委文化財課によると、北側の遊歩道上部から土砂が流れ込み、炭窯の大部分が埋まった。復旧作業は進んでいない。五島調査官は「少なくとも被災前の状態までに戻すことと、今後起きないように対策を取る必要がある。市の対策が固まれば、専門家による技術的な支援や費用の一部補助をしていく」と話した。