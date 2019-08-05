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寺山炭窯跡　文化庁「復旧を支援」 被災状況を現地で確認

(2019/08/05 23:00)
寺山炭窯跡を視察した一行＝鹿児島市吉野町
　文化庁は５日、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産で、６月２７日～７月１日の大雨でほぼ全壊した寺山炭窯跡（鹿児島市吉野町）を視察した。同庁の五島昌也文化財調査官が市教育委員会の案内で現状を確認。「国として復旧を支援、補助する」との意向を示した。
　市教委文化財課によると、北側の遊歩道上部から土砂が流れ込み、炭窯の大部分が埋まった。復旧作業は進んでいない。五島調査官は「少なくとも被災前の状態までに戻すことと、今後起きないように対策を取る必要がある。市の対策が固まれば、専門家による技術的な支援や費用の一部補助をしていく」と話した。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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