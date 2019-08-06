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川内原発１号機　燃料集合体の搬出作業公開

(2019/08/06 13:00)
原子炉から使用済み燃料プールに移される核燃料集合体＝薩摩川内市の九州電力川内原発１号機
　九州電力は５日、定期検査中の川内原発１号機（薩摩川内市）で、原子炉から核燃料集合体を取り出す工程を報道陣に公開した。全１５７体を水中テレビ装置で検査し、使用済み燃料プールに収納する。
　燃料集合体は１体が縦横２１センチ四方、長さ４メートルで重さ７００キロ。核分裂反応を抑えるホウ酸水を浸した原子炉容器から、１体ずつクレーンでつり上げ、異常の有無を検査した後、プールに移す。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「川内原発」
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