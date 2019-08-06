川内原発１号機 燃料集合体の搬出作業公開
(2019/08/06 13:00)
九州電力は５日、定期検査中の川内原発１号機（薩摩川内市）で、原子炉から核燃料集合体を取り出す工程を報道陣に公開した。全１５７体を水中テレビ装置で検査し、使用済み燃料プールに収納する。
原子炉から使用済み燃料プールに移される核燃料集合体＝薩摩川内市の九州電力川内原発１号機
燃料集合体は１体が縦横２１センチ四方、長さ４メートルで重さ７００キロ。核分裂反応を抑えるホウ酸水を浸した原子炉容器から、１体ずつクレーンでつり上げ、異常の有無を検査した後、プールに移す。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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