「８・６豪雨」２６年　砂防工事、今も継続

(2019/08/06 06:30)

急傾斜地崩壊危険区域の対策工事が進む現場＝鹿児島市田上８丁目

鹿児島市などで崖崩れや河川の氾濫が相次ぎ、死者・行方不明者４９人を出した１９９３年の「８・６豪雨」から、６日で２６年になる。防災対策事業は今も続いており、鹿児島市田上８丁目の現場の一角では５日、斜面にコンクリートモルタルを吹き付ける工事が終わり、作業員が仕上がりを確認していた。８・６の土砂崩れは同市北部が中心だったが、田上地区でも負傷者が出る崩落が起きた。のり面工事は、急傾斜地崩壊危険区域の傾斜４５度の斜面をなだらかに削り、モルタルを吹き付ける。事業は２０１６年度から開始。工事は区画ごとに順次進められ、２３年度に完了する。