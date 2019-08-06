TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

「８・６豪雨」２６年　砂防工事、今も継続

(2019/08/06 06:30)
急傾斜地崩壊危険区域の対策工事が進む現場＝鹿児島市田上８丁目
　鹿児島市などで崖崩れや河川の氾濫が相次ぎ、死者・行方不明者４９人を出した１９９３年の「８・６豪雨」から、６日で２６年になる。防災対策事業は今も続いており、鹿児島市田上８丁目の現場の一角では５日、斜面にコンクリートモルタルを吹き付ける工事が終わり、作業員が仕上がりを確認していた。
　８・６の土砂崩れは同市北部が中心だったが、田上地区でも負傷者が出る崩落が起きた。のり面工事は、急傾斜地崩壊危険区域の傾斜４５度の斜面をなだらかに削り、モルタルを吹き付ける。事業は２０１６年度から開始。工事は区画ごとに順次進められ、２３年度に完了する。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ