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台風８号、宮崎に上陸

(2019/08/06 07:39)
南日本新聞ニュース
　気象庁によると、強い台風８号の中心は６日午前５時ごろ、宮崎市付近に上陸した。午前７時半現在、大隅地方は風速２５メートル以上の暴風域を既に抜けており、薩摩地方も間もなく抜ける見込みだが、昼前にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨となる恐れがある。
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