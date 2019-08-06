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台風８号による交通影響（午前８時現在）

(2019/08/06 08:00)
南日本新聞ニュース
　桜島フェリー、垂水フェリーは６日午前８時までに運航を再開した。桜島フェリーのよりみちクルーズは欠航。
　鹿児島市電、市バスは始発から通常運行している。
　空の便は、鹿児島と離島などを結ぶ日本エアコミューター（ＪＡＣ）などで欠航が相次いでいる。
　九州新幹線は通常通り運転している。
　ＪＲ各線で運転を見合わせているのは、日豊線（南宮崎－国分）、日南線（南宮崎－志布志）、肥薩線（八代－隼人）、吉都線（都城－吉松）など。
　種子・屋久航路のフェリーはいびすかす、志布志発大阪行きのフェリーさんふらわあは欠航が決まっている。
　
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