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神村が初戦突破　佐賀北に７－２　夏の甲子園

(2019/08/06 15:13)
南日本新聞ニュース
　第１０１回全国高校野球選手権大会第１日は６日、兵庫県西宮市の甲子園球場で、１回戦３試合があり、２年ぶり５度目出場の神村学園は、佐賀北に７－２で勝利し、２回戦進出を決めた。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

３７３高校野球

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