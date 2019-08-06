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夏の阿久根を楽しんで　市若手職員がドライブマップ作製

(2019/08/06 20:00)
ドライブマップ（ポスター版）と製作スタッフ
　阿久根市の若手職員有志が、同市の夏を楽しんでもらおうとドライブマップを作製した。市外在住の大学生をターゲットに、観光地や飲食店など８カ所を紹介する。
　マップは、市役所、道の駅阿久根などの施設で配布するほか、県内と熊本、宮崎県の１５大学にも配布し、周知を図っている。市観光サイト「アクネ　うまいネ　自然だネ」＝http://go-akune.jp/＝からダウンロードできる。動画も視聴できる。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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