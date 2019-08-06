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宇宙飛行士・若田さん、9月に講演 父の故郷に歓迎看板　曽於・月野

(2019/08/06 22:00)
９月に講演する若田光一さんを歓迎する看板＝曽於市大隅町月野
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）理事で宇宙飛行士の若田光一さん（５６）が９月８日、曽於市の大隅文化会館で「宇宙旅行とふるさと」をテーマに講演する。若田さんの父親が生まれ育った同市大隅町月野では、地元有志が大型看板（高さ６メートル、幅８メートル）をつくって“里帰り”を心待ちにしている。
　講演会は午前１１時に開演。無料だが、入場には市内５カ所（大隅文化会館、大隅中央公民館、末吉総合センター、末吉中央公民館、財部中央公民館）で配布するチケットが必要になる。先着１０００人。小学３年生以下の入場はできない。
　発起人の一人、東江光次さん（７７）は「長年の願いがかない、こんなにうれしいことはない。地域を挙げて精いっぱい歓迎したい」と話した。問い合わせは市教委社会教育課＝099(482)5958
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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