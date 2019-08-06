TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 教育

夏休みの工作 高校生が指導　加治木工業フェスタ

(2019/08/06 23:00)
ロボットＰＫ戦を操作する来場者＝姶良市のイオンタウン姶良
　ものづくりの魅力を伝える「加治木工業フェスタ」が６日、姶良市のイオンタウン姶良で始まった。同高校６学科の生徒らが、木工やキーホルダー作りを指導。ロボット操作や楽器体験もあり、夏休みの子どもたちでにぎわった。７日まで。
　電子科は二足歩行ロボットを持ち込み、サッカーＰＫ戦の操作体験をさせた。生徒が子どもたちに付き添い、歩行やシュートの仕方を教えた。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ