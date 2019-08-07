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「東京でもメダルを」　パラ柔道金の藤本選手、合宿中の鹿屋市表敬

(2019/08/07 20:00)
メダル五つを披露する藤本聰選手（左）＝鹿屋市役所
　パラリンピック柔道６６キロ級金メダリストの藤本聰選手（４４）＝徳島視覚支援学校職員＝が６日、鹿屋市の中西茂市長を表敬訪問した。２０２０年東京パラリンピックへの出場を目指す藤本選手は９月の世界大会へ向け、５～９日、鹿屋体育大学で合宿している。
　藤本選手は「原点に返り、自分の柔道を見つめ直したい。ライバルは多いが東京パラ五輪に出場し、メダルを取って恩返ししたい」と意気込んだ。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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