学生消防団が発足式　学んだ心肺蘇生法など披露　鹿児島市

(2019/08/08 13:00)

救命講習の成果を披露する学生消防団＝鹿児島市南栄町の市消防総合訓練研修センター

鹿児島市消防局の学生消防団の発足式が３日、市消防総合訓練研修センター（新栄町）であった。市内の大学、短大、専門学校計９校から１０３人（男３８人、女６５人）が入団、式には５５人が出席した。団員は発足式に先立ち６月から活動を開始。同日は、これまでに学んだ心肺蘇生法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）取り扱いの実演も披露した。