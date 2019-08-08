TOP鹿児島のニュース 政治・経済 政治・行政

子ども議員、町の将来へ企業誘致など質問　東串良で「未来創造議会」

(2019/08/08 20:00)
はきはきと質問を述べる子ども議員＝東串良町役場
　東串良町議会で８日、小中学生による「未来創造議会」が初めて開かれた。町内全３校から小学５年～中学３年、計１６人の“議員”が登壇。身近な困りごとや疑問をもとに考えた質問を当局に投げかけた。
　企業誘致について質問した東串良中学校２年の窪田菜々羽さんは「地元で働きたいけど、就きたい職の会社がない。自分の意見が少しでも町の将来につながれば」と話した。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ