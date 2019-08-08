子ども議員、町の将来へ企業誘致など質問　東串良で「未来創造議会」

(2019/08/08 20:00)

はきはきと質問を述べる子ども議員＝東串良町役場

東串良町議会で８日、小中学生による「未来創造議会」が初めて開かれた。町内全３校から小学５年～中学３年、計１６人の“議員”が登壇。身近な困りごとや疑問をもとに考えた質問を当局に投げかけた。企業誘致について質問した東串良中学校２年の窪田菜々羽さんは「地元で働きたいけど、就きたい職の会社がない。自分の意見が少しでも町の将来につながれば」と話した。