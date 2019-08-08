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学びやで授業再現　閉校のさつま・旧鶴田中、１０日一日限り復活

(2019/08/08 22:00)
再現授業へ参加を呼び掛ける旧鶴田中学校の元教員、ＯＢたち＝さつま町神子
　今春閉校したさつま町の旧鶴田中学校で１０日、元生徒と先生が集まり「オープンスクール」を開く。５カ月ぶりの教室、校庭で授業や部活動を再現。教員らの実行委員会は「卒業生や地域の人も来て」と呼び掛けている。
　“復活”イベントは午後４時半からの約１時間半。英語や理科など５教科で１５分ずつのミニ授業を行う。音楽室では校歌、校庭では集団行動を練習。廊下で写真の展示もある。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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