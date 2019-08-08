学びやで授業再現　閉校のさつま・旧鶴田中、１０日一日限り復活

(2019/08/08 22:00)

再現授業へ参加を呼び掛ける旧鶴田中学校の元教員、ＯＢたち＝さつま町神子

今春閉校したさつま町の旧鶴田中学校で１０日、元生徒と先生が集まり「オープンスクール」を開く。５カ月ぶりの教室、校庭で授業や部活動を再現。教員らの実行委員会は「卒業生や地域の人も来て」と呼び掛けている。“復活”イベントは午後４時半からの約１時間半。英語や理科など５教科で１５分ずつのミニ授業を行う。音楽室では校歌、校庭では集団行動を練習。廊下で写真の展示もある。