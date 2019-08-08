荘厳な拝殿にオペラの響き　隼人・鹿児島神宮で七夕コンサート

(2019/08/08 23:00)

拝殿に歌声とピアノの音を響かせる出演者＝霧島市の鹿児島神宮

旧暦七夕の７日夜、霧島市隼人の鹿児島神宮で「七夕まつり」があり、拝殿をステージに見立てた天の川コンサートに住民らが聞き入った。約１時間のコンサートはピアニスト入来慶子さん、バイオリニスト中堂園都乃さんが出演。ゲストで登場した声楽家小城龍征さん（４３）は、プッチーニの歌劇「トスカ」から「星は光りぬ」などを懐深い声量で歌い上げた。