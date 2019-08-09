児童が店経営、売り上げ競う　鹿児島市で商人選手権

(2019/08/09 13:00)

かき氷を販売する小学生＝鹿児島市宇宿３丁目の脇田公園

仕入れから販売まで店の経営を体験する「宇宿商人チャレンジ選手権」が３日、鹿児島市宇宿３丁目の脇田公園であった。地元の宇宿小学校５、６年生４組１３人が出場し、冷凍フルーツや射的ゲームで利益を競った。経営の楽しさや苦労を体験してもらおうと、宇宿商店街振興組合が主催。児童自ら営業種目を決め、販売計画を立てて、組合が用意した予算や販促材料で店作りをした。