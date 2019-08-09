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親子ら奄美和光園訪ね入所者と交流　ハンセン病問題へ理解深める

(2019/08/09 06:30)
納骨堂前で献花して手を合わせる参加者＝奄美市名瀬の奄美和光園
　奄美市名瀬の国立ハンセン病療養所「奄美和光園」を親子連れら８組２８人が８日訪れ、国の強制隔離政策下で暮らした入所者の体験談を聞き、ハンセン病問題について理解を深めた。県の事業で２００２年から実施し、ハンセン病家族訴訟の国の敗訴確定後初めて。
　参加者は職員の案内で火葬場跡や納骨堂を見学した。入所者が火葬から納骨まで行っていたことや、行き場のない遺骨が今も納骨堂に眠っているとの説明を受けた。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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