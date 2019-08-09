親子ら奄美和光園訪ね入所者と交流　ハンセン病問題へ理解深める

(2019/08/09 06:30)

納骨堂前で献花して手を合わせる参加者＝奄美市名瀬の奄美和光園

奄美市名瀬の国立ハンセン病療養所「奄美和光園」を親子連れら８組２８人が８日訪れ、国の強制隔離政策下で暮らした入所者の体験談を聞き、ハンセン病問題について理解を深めた。県の事業で２００２年から実施し、ハンセン病家族訴訟の国の敗訴確定後初めて。参加者は職員の案内で火葬場跡や納骨堂を見学した。入所者が火葬から納骨まで行っていたことや、行き場のない遺骨が今も納骨堂に眠っているとの説明を受けた。