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南薩線廃止から３５年 記憶つなぐ　南さつまで企画展

(2019/08/09 20:00)
南薩線のディーゼルカー模型を楽しむ子どもら＝南さつま市民会館
　「南薩線企画展２０１９　廃止から３５年～みんなでつなぐ故郷の記憶～」が９日、南さつま市民会館で開幕した。当時の写真や思い出話、蒸気機関車の銘板、切符など約８５０点が並び、愛好家らが興味深そうに見入っていた。１２日まで。入場無料。
　会場ではＤＶＤや缶バッジなどグッズも販売する。１０、１１の両日は午後、講演会や演奏会を開催。午前１０～１１時は、上日置駅跡と加世田バスターミナルで会員による現地説明会も開く。南さつま市生涯学習課＝0993(53)2111
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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