拉致４１年 家族ら「忘れないで」　吹上浜で訴え

(2019/08/09 23:00)

拉致事件への情報提供を求めるチラシなどを配る市川健一さん（右）ら＝日置市吹上

１９７８（昭和５３）年８月、日置市の吹上浜で市川修一さん＝当時（２３）＝と増元るみ子さん＝同（２４）＝が、北朝鮮に拉致されてから１２日で丸41年になるのを前に、県警や地元住民らは９日、現場近くで通行車両に情報提供を呼び掛けた。市川さんの兄健一さん（７４）＝鹿屋市＝も駆け付け、「拉致事件を忘れないで」と訴えた。活動は拉致事件の風化防止などを目的に37回目。