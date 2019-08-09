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拉致４１年 家族ら「忘れないで」　吹上浜で訴え

(2019/08/09 23:00)
拉致事件への情報提供を求めるチラシなどを配る市川健一さん（右）ら＝日置市吹上
　１９７８（昭和５３）年８月、日置市の吹上浜で市川修一さん＝当時（２３）＝と増元るみ子さん＝同（２４）＝が、北朝鮮に拉致されてから１２日で丸41年になるのを前に、県警や地元住民らは９日、現場近くで通行車両に情報提供を呼び掛けた。市川さんの兄健一さん（７４）＝鹿屋市＝も駆け付け、「拉致事件を忘れないで」と訴えた。
　活動は拉致事件の風化防止などを目的に37回目。　
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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