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南日本経済賞２企業を表彰

(2019/08/10 13:00)
南日本経済賞を贈られた（左から）東郷、九州タブチの代表者ら＝鹿児島市の南日本新聞会館
　第１４回南日本経済賞（南日本新聞社主催）の贈賞式は９日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。給水装置製造の九州タブチ（霧島市、鶴ケ野未央社長）と、精密金型製造の東郷（鹿児島市、東成生社長）に賞状と副賞が贈られた。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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