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街中の酒蔵で乾杯 創業２８９年相良酒造が試飲会　鹿児島市

(2019/08/09 22:00)
全銘柄を並べた酒蔵試飲会で談笑する住民ら＝鹿児島市の相良酒造
　創業２８９年の相良酒造（鹿児島市、相良博信社長）は９日、国道１０号沿いの街中にある造り酒屋を知ってもらおうと、初の酒蔵試飲会を開いた。初日から来場者でにぎわった。11日まで。
　試飲会は午後２～８時。電話099(222)0534
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