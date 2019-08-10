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７月大雨 避難所の３２％「危険」　鹿児島市が検証

(2019/08/10 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は９日、７月上旬の大雨で開設した避難所１９１カ所のうち、３２％の６２カ所で土砂災害や浸水の恐れがあり、「危険を感じた」と指摘するアンケート結果を明らかにした。福祉避難所２カ所も含まれる。避難所運営に関わった市職員に実施し、同日あった市の災害対応検証会議で報告した。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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