７月大雨 避難所の３２％「危険」　鹿児島市が検証

(2019/08/10 06:30)

鹿児島市は９日、７月上旬の大雨で開設した避難所１９１カ所のうち、３２％の６２カ所で土砂災害や浸水の恐れがあり、「危険を感じた」と指摘するアンケート結果を明らかにした。福祉避難所２カ所も含まれる。避難所運営に関わった市職員に実施し、同日あった市の災害対応検証会議で報告した。