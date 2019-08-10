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大恐竜展が２万人突破　鹿児島市の黎明館

(2019/08/10 18:30)
２万人目の来場者となった奥村翠月さん（中央）家族＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の「大恐竜展２０１９」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が１０日、２万人に達した。節目の来場者となった西之表市の住吉小３年奥村翠月（みづき）さん（８）に、ティラノサウルスの人形や図録などが贈られた。
　同展は２５日まで。１９日は休館。一般・大学生１４００円、３歳〜高校生７００円。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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