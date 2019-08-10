大恐竜展が２万人突破　鹿児島市の黎明館

(2019/08/10 18:30)

２万人目の来場者となった奥村翠月さん（中央）家族＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の「大恐竜展２０１９」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が１０日、２万人に達した。節目の来場者となった西之表市の住吉小３年奥村翠月（みづき）さん（８）に、ティラノサウルスの人形や図録などが贈られた。同展は２５日まで。１９日は休館。一般・大学生１４００円、３歳〜高校生７００円。