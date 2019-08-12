「意外に知らない種子島茶の世界」を再発見　西之表・古田

(2019/08/12 20:00)

おいしい茶のいれ方を学ぶ種子島大学の受講生＝西之表市古田

種子島の地域再発見講座・種子島大学の第２回講座「意外に知らない種子島茶の世界」が、島の茶どころとして知られる西之表市古田校区であった。受講した１６人は、鹿児島県で最も早く産業としての茶作りが始まった経緯など、奥深い種子島茶の世界に触れた。地域社会との協働でつくる講座の第１弾で、古田校区や種子島茶生産組合が講座内容の構成などに、全面協力した。