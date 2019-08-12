御楼門瓦に願い込め　記名会開催　鹿児島市・黎明館

(2019/08/12 23:00)

御楼門に使われる平瓦に、願い事と名前を書き込む上之園賢一さん（右）家族＝鹿児島市の黎明館茶室

来年３月の完成に向けて建設中の鹿児島城（鶴丸城）御楼門に使う瓦に、名前やメッセージを残す記名会が、鹿児島市の黎明館茶室で開かれている。１０日は親子連れが続々と訪れ、願い事や名前を思い思いに書き込んだ。次回１４日が最終日。参加費は１枚５０００円で建設費に充てられる。９～１０月は、壁材として使う大型の海鼠（なまこ）瓦（参加費１万円）でも記名会を開く。