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鹿県内１４日は暴風域の恐れ　台風10号

(2019/08/12 20:13)
南日本新聞ニュース
　台風１０号は１２日、日本の南海上を北西へ進んだ。鹿児島地方気象台によると、１３日未明から奄美地方、県本土は昼前後に風速１５メートル以上の強風域に入る。１４日は本土と種子・屋久が風速２５メートル以上の暴風域に入る恐れがある。
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