昔の写真通して郷土を学んだよ 児童らがAIでカラー化 垂水で学習会
(2019/08/13 22:00)
子どもたちが昔の写真に人工知能（ＡＩ）で色づけをしながら郷土について学ぶ学習会が９日、垂水市の松ケ崎地区公民館であった。
地元の３人から昔の様子を聞く児童＝垂水市の松ケ崎地区公民館
同市出身で長崎大学教育学部の井手弘人准教授が、昨年から垂水の各地で取り組んでいる。今回は松ケ崎小学校をはじめ市内外の小学１～５年生１７人が参加。南日本新聞が１９５９（昭和３４）年に掲載した養殖場の写真など１３枚を使い、学生８人が指導に当たった。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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