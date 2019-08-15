桜島フェリー、運航再開　台風１０号

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- 唄者の美声響く 錦江町で夏まつり (08/14 23:00)
- 串木野小ＰＴＡが夏休み水泳教室 会員ら学校プールで指導し好評 (08/14 22:00)
- さつま町の旧鶴田中、一日限りの復活 卒業生ら１５０人 名残惜しむ (08/14 20:00)
- 垂水フェリー、午後７時５５分の便から欠航 (08/14 19:28)
- 新聞読んで高校生の主張 ＲＡＰ甲子園 鹿児島市 (08/14 13:00)
- 吉田拓郎さんの曲「夏休み」構内放送スタート 谷山駅、９月末まで (08/14 06:30)
- 台風１０号 鹿児島県本土１４日暴風域 夜、種子屋久最接近か (08/13 23:41)
- ごう音でお出迎え 火縄銃の試射演武を披露 西之表港 (08/13 23:00)
- 昔の写真通して郷土を学んだよ 児童らがAIでカラー化 垂水で学習会 (08/13 22:00)
- 家族、恋人への愛感じて 特攻記念館開館 霧島・溝辺のバレルバレー (08/13 20:00)
- 伊敷まつり初開催 地域一体のイベントに 住民や企業と連携 (08/13 06:30)
- 御楼門瓦に願い込め 記名会開催 鹿児島市・黎明館 (08/12 23:00)
- 鹿県内１４日は暴風域の恐れ 台風10号 (08/12 20:13)
- 「意外に知らない種子島茶の世界」を再発見 西之表・古田 (08/12 20:00)
- 神村学園が惜敗 全国高校野球 (08/12 18:55)
- 古里の歌できた 平川小児童らが作詞 夏祭りで披露 (08/12 13:00)
- 張り子の虎 大暴れ 「市来の七夕踊」 いちき串木野 (08/12 06:30)
- 子どもハローワーク 地元の仕事を中学生が体験 いちき串木野 (08/11 23:00)
- 長島は祭り一色 御八日踊りで悪疫退散 (08/11 22:00)
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- 子どもたちが取材・発表 語り継ぐ加治木空襲 (08/11 20:00)
- 鹿県内帰省ラッシュ早くもピーク 鹿児島 (08/11 13:00)
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- 鉄の彫刻に熱中 霧島・青木野枝展 (08/11 00:40)
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